بحث تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية اليمنية والأردنية

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

بحث نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ، الإثنين ، في العاصمة الأردنية عمّان ، مع الأمين العام لوزارة الداخلية الأردنية الدكتور خالد أبو حمور، سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

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واستعرض الجانبان العلاقات المتميزة بين وزارتي الداخلية في البلدين والتي شهدت منذ توقيع أول اتفاقية تعاون في مجال الداخلية والأمن في العام 1995م، زخما في تعميق أواصر التعاون الثنائي المشترك وعلى كافة المسارات الأمنية والتدريبية والتعليمية.

وثمن نائب وزير الداخلية العلاقات المتميزة بين البلدين..مؤكدا أهمية استئناف العمل باتفاقية التعاون المشترك بين البلدين، وأهمية الاتفاقيات والأنشطة التدريبية التي وقعتها أخيراً وزارة الداخلية اليمنية في الأردن سواء مع الجهات الرسمية أو مع الشركاء الدوليين لتطوير أداء كوادر الوزارة والارتقاء بالبناء المؤسسي لإجهزتها..مشيراً الى جملة من المشاريع التدريبية التي ستقدم الوزارة على تنفيذها في الأردن.

من جهته اكد الأمين العام لوزارة الداخلية الأردنية، دعم الوزارة لكامل لكل ما من شأنه تعزيز عمل المؤسسات في اليمن..مبدياً حرص الأردن على تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات في سبيل ذلك.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تفعيل لجنة المتابعة بين الوزارتين والتحضير لعقد لقاء موسع مع جهات الاختصاص من الطرفين لبلورة الأفكار التي تم طرحها في اللقاء.