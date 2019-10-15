صحيفة بريطانية تعلن عن قرب فتح مطار صنعاء وانهاء الحصار على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

زعمت صحيفة بريطانية أنها حصلت على وثائق بشأن اجراء المملكة السعودية محادثات سرية مع انصار الله، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

واعتبرت أن ذلك فيما يمثل مؤشراً على أن الرياض تريد أن تنهي تصعيد القتال في اليمن في أعقاب هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.

ونقلت صحيفة «Financial Times» عن أشخاص مطلعون على المحادثات “إن مفاوضات سرية وغير مباشرة بدأت بعد أن أعلن المجلس السياسي الاعلى في 20 سبتمبر أنهم سيوقفون هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على المملكة”.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي والأكاديمي عبد الخالق عبدالله القول: “نحن الآن في الدقائق الخمس الأخيرة من حرب اليمن، هناك الكثير من التقدم في المحادثات”.

واشارت الصحيفة الى الضربات التي ضربت أكبر منشأة لمعالجة النفط في المملكة العربية السعودية وحقل خريص النفطي، مما أدى إلى وقف نصف إنتاج النفط مؤقتاً في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وهو ما يؤكد على ضعف البنية التحتية للطاقة لديها.

وقال دبلوماسي غربي إن الهجمات الصاروخية وبطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية هي مفتاح التحول في موقف الرياض.

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ووفق الصحيفة في تقريرها إن عامل آخر وراء تحول الرياض هو إضعاف تحالفها بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الحليف الرئيسي للمملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز عن أنها ستخفض وجود قواتها في اليمن، على حد قول أشخاص مطلعين على الأمر.

ونشرت الإمارات الآلاف من الجنود في اليمن ودربت القوات المحلية، مما جعلها الفاعل الأكثر أهمية في التحالف على الأرض.

في المقابل، تركزت القوات البرية السعودية في الغالب في المنطقة الحدودية للمملكة، بينما استخدمت الرياض قواتها الجوية لقصف المناطق في اليمن.

وقالت الصحيفة “أن الصراع، قد وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات حيث يصر خبراء على القول بأنه ما من حل عسكري للصراع”.

وبعد أن قال الحوثيون إنهم سيوقفون الهجمات الصاروخية وطائرات بدون طيار على المملكة، وافقت الرياض على وقف غاراتها على أربع مدن يسيطرون عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتعتبر هذه تدابير لبناء الثقة، في حين أن المناقشات جارية حول مبادرات أخرى، مثل رفع حصار التحالف على واردات الوقود إلى الشمال عبر ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء ، وفق الصحيفة.