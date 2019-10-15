الكسادي يعلن قرب إنفراج ازمة الغاز المنزلي في ساحل حضرموت

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
المهندس عزالدين الكسادي
الخليج 365 - المكلا
أكد مدير شركة الغاز اليمنية بساحل حضرموت المهندس عزالدين الكسادي، قرب انفراج ازمة الغاز والتي عصفت بالمحافظة مؤخراً مما أدى إلى شحت توفر و تزويد السوق المحلية بأسطوانات الغاز المنزلي.
وقال الكسادي إن الاسباب الرئيسة تعود لتوقف منشأة صافر عن الانتاج لدخولها الصيانة الدورية وأعلن عن قرب دخول المنشأة للانتاج خلال اليومين القادمة.
وطمئن الكسادي المواطنيين أن هناك خمسة قواطر، تم شحنها مساء الاحد بشكل عاجل ولحقت بها صباح اليوم الاثنين قاطرتين اخرى وذلك للحد من الازمة الراهنة ولتوفير اسطوانات الغاز في مختلف مديريات ساحل حضرموت.
وطالب الكسادي الجميع بالتحلي بالصبر وتفهم الوضع وتقدير الظروف الراهنة التي تمر بها الشىركة بحضرموت لاسباب خارجة عن ارداتها بسبب توقف الانتاج بمشنأت صافر .. مؤكداً بأنه خلال الايام القادمة وخلال عشرة ايام على الأكثر ستنتهي الازمة وبشكل نهائي.
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