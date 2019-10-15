بن حبريش في ذكرى 14 أكتوبر : لن تحقق التطلعات المشروعة الا بالعدل وإنهاء الظلم

الشيخ عمرو بن حبريش

الخليج 365 - المكـلا

قال وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ، إن ذكرى ثورة 14 أكتوبر تأتي وبلادنا تمر بظروف استثنائية وتحديات كثيرة فرضها استمرار تعنت الانقلابيون الحوثيون وتمردهم على الشرعية ، مؤكدا بأن العزيمة ثابتة والارادة صلبة لهزيمة المشروع الإيراني واستئصال تدخلاته وخطره على أمن المنطقة، وكذا الانتصار للحق واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق التأخي والأمان والوئام في كل شبر من أرضنا الطيبة.



وقال بن حبريش وهو يرأس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع في تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأبناء حضرموت بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة. بأن هذه التطلعات مشروعة ولن تتحقق إلا بالعدل والمساواة وإنهاء كل أشكال الظلم والاستبداد والتهميش.

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