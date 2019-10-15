العولقي : لهذا السبب أعدم حزب الإصلاح سعيد القميشي

سالم ثابت العولقي

الخليج 365

وقال العولقي في تغريدة على حسابه في "تويتر" رصدها "الخليج 365 ": "‏ أعدم حزب الإصلاح ومليشياته سعيد القميشي في عزان شبوة اعتقادا منهم بقدرتهم على إرهاب الناس وتكميم افواههم. وأضاف "اليوم انتفضت كل مديريات شبوة ضد الإصلاح ومليشياته وتأييداً لقوات النخبة الشبوانية.

وأختتم تغريدته بالقول "شبوة عصية جدا عندما يتعلق الأمر بكرامتها وسيعي الإصلاح ومليشياته الدرس عما قريب.

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