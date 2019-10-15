مطالبات بالاسراع في إنشاء المحطة الغازية بساحل حضرموت

الإثنين 14 أكتوبر 2019

عمرو بن حبريش

Advertisements الخليج 365 - المكـلا

ناقش وكيل اول حضرموت، عمرو بن حبريش ، الإثنين بالمكلا، مع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بالحمهورية المهندس عبدالقادر باصلعة، أوضاع تحسين منظومة الكهرباء والمشاكل التي يعاني منها ساحل حضرموت جراء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.



وخلال اللقاء شدد بن حبريش على معالجة مشكلات الكهرباء ، والاسراع في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إنشاء محطة غازية في ساحل حضرموت، بقدرة 100 ميجاواط قابلة للتوسّع، والتي ستسهم في ايجاد بنية تحتية للكهرباء تحسن من خدماتها وتنهي معاناة المواطنين ، مشيرًا إلى أن هناك اشكاليات عدة تواجه الكهرباء بالساحل منها عدم انتظام تزويد محطات التوليد بالوقود .

بدوره أشاد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بجهود وتدخلات السلطة المحلية بحضرموت متابعتها اوضاع الكهرباء واستقرار خدماتها، موضحًا بأهمية التعاون والتشارك في وضع معالجات جذرية ودراسات شاملة لمشاريع الكهرباء تسهم في تحسين خدماتها وتجاوز الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.