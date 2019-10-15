شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : لن تصدق هذا مافعله "ولي العهد" بابنة عمه ”الأميرة غادة” شاهد صور أشعلت مواقع التواصل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية بقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وأعلنت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية، ، عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.

المثير في الأمر هو ما كشفه النشطاء أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية تعمدت نشر اسم الأميرة مجتزأ لتظهر أنها ابنة الملك الراحل عبدالله.

وهي في الحقيقة الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي والصورة المتداولة ليست لها.

واعتبر البعض أن الهدف من ذلك هو تشويه سمعة بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حسب قولهم.

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فيما أكدت الإعلامية السعودية خديجة الوعل أنها بالأمس باركت لصديقتها سمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود عن تعيينها رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة الاخبارية، لكهنا فاجأتها بأنها ليست الشخص المعني وأن صورتها نُشرت بالخطأ مع الأخبار الصحفية.

#أميرة_سعودية تنضم لفريق العمل في قناة تلفزيونية إخبارية..#قناة_الإخبارية_السعودية تعلن انضمام الأميرة #غادة_بنت_عبد_الله آل سعود إلى طاقم المؤسسة، رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وفقاً لما أورده حساب "تعيينات" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين pic.twitter.com/BOf4YVbYee — 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 7, 2019

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