قائد العسكرية الثالثة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم بمحافظة البيضاء

الإثنين 14 أكتوبر 2019

اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي

البيضاء - الخليج 365

تفقد قائد المطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي الخطوط الأمامية لجبهة الملاجم في محافظة البيضاء

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ونقل اللواء الحبيشي تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بمناسبة الذكرى57لثورة26سبتمبر والذكرى 56 لثورة 14 اكتوبر الى كافة أبطال الجيش الوطني في جبهة الملاجم.

واطلع الحبيشي على سير العمليات والمعارك وأحوال أبطال الجيش مشيدا بالمواقف البطولية الذي يقومون بها دفاعا عن الثورة والجمهورية والتضحيات التي يقومون بها في سبيل استكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية.

من جهته رحب قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح بقائد المنطقة الثالثة مجددا العهد والوفاء للقيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبهم، أبطال الجيش الوطني في جبهة الملاجم، عبروا عن تهنئتهم للقيادة السياة والعسكرية بمناسبة العيد 56 لثورة الرابع عشر من اكتوبر.. مجددين العهد والوفاء بالمضي على درب الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.