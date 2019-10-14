الصوفي وعبدون يفتتحان معاملا للحوسبة ويتفقدان سير العمل في محور فوة بالمكلا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الدكتور صالح ناصر الصوفي أثناء الافتتاح

الخليج 365 - المكـلا

أفتتح وكيلا وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح ناصر الصوفي والأستاذ جمال سالم عبدون مدير تربية حضرموت معامل قاعات الحوسبة المجهزة بأحداث الأجهزة الالكترونية الحديثة في كل من ثانوية ابن سينا النموذجية للبنين ومجمع فوه التعليمي بمديرية مدينة المكلا .



وعقب قص شريط الأفتتاح بمعية مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عبود عوض بن عبود الشيخ أكد وكيل الوزارة _مدير تربية حضرموت أهمية هذه التدخلات النوعية من الوسائل التعليمية التقنية التي ستسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العلمي بالمواد المنهجية العلمية .

وأشار إلى أن حرص قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يأتي من رؤيتها التطويرية بجودة التعليم وتوفير وسائله المتاحة للطالب والطالبة .

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مؤكداً على ضرورة الاستفادة القصوى من قبل الادارات المدرسية وامناء معامل الحوسبة بالثانويات وتفعيل الحصص المدرجة ضمن الخطة الوزاري للتقويم المدرسي .

مجدداً شكره وتقديره لراعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على مواصلة العطاء للقطاع التربوي والتعليمي على مستوى المحافظة والمديريات .

إلى ذلك قام وكيلا وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح ناصر الصوفي وجمال سالم عبدون مدير تربية حضرموت بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية التي يجري العمل فيها في البنية التحية وتحسين البيئة المدرسية وتوفير قاعات للأنشطة .

حيث أطلعا على سير العمل في مشروع بناء ستة صفوف وتحسين البيئة المدرسية لمدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي والعمل بمجمع الرائدة التربوية فاطمة الناخبي للبنات، في اضافة ثمانية عشر صف وستة صفوف دراسية مع ملحقاتها مع إعادة تأهيل المبنى الحالي وتحسين بيئته المدرسية, وكذاً العمل في بناء 12 صفا دراسيا مع ملحقاته وقاعة للأنشطة لثانوية المكلا النموذجية للبنات .

وتأتي هذه المشروعات التربوية والتعليمية بمحور فوه بدعم من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .