- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365 - عدن
أحبطت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، محاولة تهريب، عشرة آلاف جواز سفر، من مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة عدن، إلى مدينة تعز، وسط البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي، أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، المنتشرة في مديرية صيرة بعدن، تمكنت من إحباط عمليه تهريب لعشرة آلاف جواز سفر، من مبنى الهجرة والجوازات بعدن، وكانت في طريقها إلى محافظه تعز.
وأوضح أن الجوازات ضبطت في عشرة صناديق بعد إخراجها من مبنى المصلحة في حي "كريتر" وداخل كل صندوق ألف جواز.
وأشارت قوات الدعم والإسناد إلى أن محاولة تهريب الكمية، جاءت بالتنسيق بين قيادات في الشرعية، وموظفين في مصلحة الهجرة والجوازات بعدن.
واستغربت من أن محاولة تهريب الجوازات إلى تعز جاءت في وقت يعاني فيه مئات المرضى من أبناء الجنوب وجرحى القوات الجنوبية، من تعطيل مصلحة الهجرة والجوازات في عدن من جانب حكومة الشرعية، الأمر الذي يعيق سفرهم لتلقي العلاج في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر افشال محاولة تهريب 10 آلاف جواز سفر من عدن إلى تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.