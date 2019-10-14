افشال محاولة تهريب 10 آلاف جواز سفر من عدن إلى تعز

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365 - عدن

أحبطت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، محاولة تهريب، عشرة آلاف جواز سفر، من مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة عدن، إلى مدينة تعز، وسط البلاد.

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وذكر المكتب الإعلامي، أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، المنتشرة في مديرية صيرة بعدن، تمكنت من إحباط عمليه تهريب لعشرة آلاف جواز سفر، من مبنى الهجرة والجوازات بعدن، وكانت في طريقها إلى محافظه تعز.

وأوضح أن الجوازات ضبطت في عشرة صناديق بعد إخراجها من مبنى المصلحة في حي "كريتر" وداخل كل صندوق ألف جواز.

وأشارت قوات الدعم والإسناد إلى أن محاولة تهريب الكمية، جاءت بالتنسيق بين قيادات في الشرعية، وموظفين في مصلحة الهجرة والجوازات بعدن.

واستغربت من أن محاولة تهريب الجوازات إلى تعز جاءت في وقت يعاني فيه مئات المرضى من أبناء الجنوب وجرحى القوات الجنوبية، من تعطيل مصلحة الهجرة والجوازات في عدن من جانب حكومة الشرعية، الأمر الذي يعيق سفرهم لتلقي العلاج في الخارج.