إنتقالي شبوة يصدر بيانا حول قمع الإخوان للاحتجاجات

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365 - شبوة

اصدر المجلس الانتقالي في محافظة شبوة بيانا هاما حول قمع قوات الامن لتظاهرات في المحافظة اليوم الاثنين كانت تطالب بعودة قوات النخبة . وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان:

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اقدمت مليشيات جماعة الاخوان الارهابية بمحافظة شبوة صباح اليوم الاثنين الموافق 14/10/2019 على قمع الفعالية الجماهيرية الحاشدة في مديرية نصاب محافظة شبوة والتي دعت لها منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والاجتماعية احياء للذكرى السادسة والخمسين لثورة 14 اكتوبر المجيدة وذلك عبر اطلاق الرصاص الحي على المظاهرة السلمية اليوم وبطريقة همجية مقيتة ما ادى الى اصابات عديدة في صفوف المواطنين العزل ذلك ما يكشف عن الوجه القبيح لتلك الجماعة واسلوبها في التعامل مع الرفض السلمي لتواجد تلك المليشيات في المحافظة كما ماحدث منذ ايام في مدينة عزان مديرية ميفعه.

وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة شبوة اذ تدين الاساليب القمعية والاستفزازية ضد الشرفاء من ابناء المحافظة في مديرية نصاب وماسبقها في مديرية ميفعة وغيرها تؤكد على حق ابناء شبوة في الدفاع عن انفسهم.

كما تحيي كل الفعاليات الجماهيرية اليوم في نصاب ورضوم وعرما ودهر التي تاتي استمرارا لشعلة الرفض للغزوة البربرية الثالثة والتي لن تنطفيء لانها تعبر عن ارادة شعبية جارفة ستطيح بالصلف والغطرسة الاخوانية وسيعودوا الى اوكارهم في مارب خائبين .

المجد والخلود لشهدائنا الابرار والحرية للمعتقلين والمخطوفين والشفاء للجرحى.