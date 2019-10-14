شكرا لقراءة خبر عن عـــــاجل : مقتل مذيع قناة الجزيرة "فيصل القاسم" قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت في الدوحة .. شاهد (صورة + تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي -

رد الاعلامي السوري المثير للجدل فيصل القاسم الذي يعمل في قناة "الجزيرة" القطرية على تداول أنباء وفاته بنشر صور حديثة له على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الإجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

وكانت مواقع إخبارية عديدة قد نشرت خبرًا نقلًا عن الصفحة الرسمية لقناة "الجزيرة" القطرية يؤكد مقتل القاسم بطلق ناري في قطر. وتراجعت الصفحة عن الخبر مؤكدة تعرضها للاختراق من قبل قراصنة مجهولين.

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يذكر أن فيصل القاسم إعلامي سوري ويحمل الجنسية البريطانية، واشتهر ببرنامجه "الاتجاه المعاكس" المثير للجدل.

هذا ونشر القاسم صورته داخل الاستديو، لنفي شائعة مقتله، وقال انه يعمل لتصوير حلقات جديدة من برنامجه.

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