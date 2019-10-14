تواصل جرائم القتل الأسرية في إب.. مقتل شاب وفتاة برصاص أشقاءهما

تتواصل جرائم القتل الأسرية في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للانقلابيين.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن "صدام علي ناجي" قتل برصاص شقيقه "عبدالرقيب" في مدينة جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.



في غضون ذلك أقدم "ك ا ع ع" البالغ من العمر 20 عام، على قتل شقيقته في منزلهما بمدينة يريم شمال إب لأسباب غير معروفة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة للانقلابيين، جرائم أسرية مختلفة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والحالة النفسية التي وصل اليها المواطنين في فترة الحرب التي تشهدها البلد منذ خمس سنوات.



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