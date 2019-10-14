محافظ سقطرى يمنع دخول الاجانب للجزيرة دون فيزة.. وثيقة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

محافظ سقطرى

الخليج 365 - سقطرى

اصدرت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى قرارا قضى بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة دون فيزة.



وتداول نشطاء وثيقة رسمية صادرة عن محافظ سقطرى رمزي محروس وموجهة إلى الهجرة الجوازات ومديري ميناء ومطار سقطرى تقضي بمنع دخول الاجانب الى الجزيرة الا بالطرق الشرعية

وبحسب الوثيقة أن اللجنة الأمنية في المحافظة وبحضور قائد قوات التحالف ومساعده قد أقرت منع دخول الأجانب إلى جزيرة سقطرى دون فيزة أو اجراءات قانونية.

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وشهدت مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل المحافظ رمزي محروس.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بإقالة المحافظ رمزي محروس، وترفض حكم مليشيات الإخوان في الأرخبيل.

وأكد المشاركون في المسيرة، عدم التراجع عن الاحتجاجات حتى يرحل حزب الإصلاح الاخواني وميليشياته عن السلطة المحلية في الأرخبيل.

وتأتي المسيرة الجماهيرية، استجابة لدعوة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، يحيى مبارك سعيد.

وكان مبارك سعيد قد دعا للاحتشاد، للتعرف على نتائج الاتفاق الذي عُقد الأسبوع الماضيبين اللجنة المنظمة للحشد الجماهيري، وقائد التحالف الذي وعد بنقل المطالب بإقالة المحافظ الإخواني رمزي محروس إلى "هادي" والرد عليها.