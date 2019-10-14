عدم الالتزام بقواعد القيادة يتسبب بوقع حادث مروري بمفرق فوة القديمة بالمكلا

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
حادث
الخليج 365 - بكر محسن
تسبب عدم الالتزام بقواعد القيادة السليمة، بوقوع حادث مروري بمفرق منطقة فورة القديمة غربي المكلا.
وأفاد شهود عيان "لليمن العربي" أن أحد السائقين كان يقود بسرعة عالية، كونه يسير في الإطار المسموح به، دون الإنتباه للآخر الذي أراد اجتياز الشارع.
وتسبب الحادث بتهشمات في كلا المركبتين وعدم قدرة إحدهما على السير، بسبب تلف في محركها.. وفق ما ذكره الشهود.
وأكد الشهود "لليمن العربي" أن الحادثة لم تنجم عنها أية خسائر بشرية، غير الأضرار في المركبتين.
وتكثر الحوادث المرورية في مدينة المكلا في وقت الظهيرة، بسبب السرعة المفرطة من قبل السائقين المتوجهين لسوق القات.
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