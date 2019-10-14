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الإثنين 14 أكتوبر 2019
التحالف ينقل 156 شخصا من أبناء سقطرى عالقين بالمهرة
الخليج 365 - المهرة
سيرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة، الرحلة الجوية الثانية لنقل أبناء محافظة سقطرى العالقين.
وبلغ عدد أبناء سقطرى الذين جرى نقلهم اليوم، في الرحلة الثانية، 35 طفلا و36 امرأة و85 رجلا بإجمالي 156 عالقا.
وقال مدير عام مطار الغيضة الدولي، المهندس نويجع سعد نويجع، إن المطار دشن هذه الرحلة عبر طيران الخطوط اليمنية عقب استجارها من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية لإيصال أبناء سقطرى العالقين بالمهرة إلى محافظتهم .
وتمنى أن تكون فاتحة خير لتدشين الرحلات المدنية من إلى مطار الغيضة.
وشكر نويجع، التحالف العربي على هذه الجهود الطيبة للتخفيف من معاناة أبناء سقطرى العالقين، كما شكر محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت ومحافظ سقطرى على جهودهم المبذولة وكل من ساهم في انجاح تسير هذه الرحلات.
من جانبهم وجه أبناء سقطرى العالقين الشكر للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية بيقادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تلبية النداء وإنهاء معاناتهم في التكفل بهذه الرحلات الجوية من مطار الغيضة إلى مطار سقطرى.
ورفع أبناء سقطرى أثناء مغادرتهم مطار الغيضة، الشكر والتقدير لمحافظة المهرة الشيخ راجح باكريت على جهوده واستضافتهم وتذليل الصعاب أمامهم خلال فترة تواجدهم بالمهرة.
وثمنوا الجهود التي بذلها المحافظ باكريت، ومحافظ سقطرى رمزي محروس، وتكللت بتسيير الرحلات الجوية من قبل التحالف العربي.
والأحد الماضي، سير التحالف الرحلة الأولى من مطار الغيضة لنقل 108 من أبناء سقطرى العالقين بالمهرة، بعد أن تقطعت بهم السبل وصعوبة نقلهم عبر البحر بعد حدوث حالات فقدان للسفن خلال الأيام الماضية واضطراب البحر.
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