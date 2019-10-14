الإثنين 14 أكتوبر 2019

أحرار بأبين يجوبون شوارع المدينة احتفاء بذكرى 14 أكتوبر

الخليج 365 - أبين

نظم المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفد محافظة أبين، اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إبتهاجاً وإحتفالاً بالذكرى الـ56 لثورة الــ14 من اكتوبر المجيدة.



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وجاب المتظاهرون الشارع العام بمدينة المحفد مرددين الهتافات الثورية التحررية إبتهاجاً بثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وسط حضور جميع شرائح المجتمع المحفدي وفي مقدمتهم قيادة وأعضاء المجلس الإنتقالي بالمديرية وسط إجراءآت أمنية مشددة نفذتها قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني بالمحفد.

والقيت في المسيرة كلمات اكدت على ان المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد لن تغرّد خارج السرب الجنوبي وسيتم التصدي ببساله لقوات الإخوان ومليشيات الاصلاح الغازية وبرغم الإمكانيات المحدودة لأبطال المقاومة الجنوبية إلا ان المعنويات عالية في تصديهم للقوات الاخوانية

وثمّنت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحفد ثبات وصمود المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الأمني بالمديرية في تصديها للقوات الأخوانية القادمة من محافظتي شبوة ومأرب بإتجاه مدينة شقرة والتي تتعرض للكمائن المحكمة من قبل أبطال المقاومة الجنوبية بالمحفد.