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الإثنين 14 أكتوبر 2019
الاصلاح _ ارشيفية
الخليج 365 - متابعات
أفرجت السلطات الإخوانية في محافظة مأرب عن المدعو منصور الأمير، بعد اعتقاله على خلفية تورطه بالاشتراك في خلايا سلالية تابعة للحوثيين تقوم بقنص رجال الأمن في المحافظة.
ووفقاً لمصادر محلية فإن القبض على الأمير جاء بعد عمليات واسعة للسلطات في منطقة المنين لتتبع المذكور الأمير الذي كان يقود عصابة مسلحة متورطة باستهداف رجال الأمن هناك.
وأشارت المصادر أن نافذين هاشميين ينتمون للتنظيم في مأرب ساهموا في إطلاق سراح المجرم الأمير بعد أن أقسموا يميناً مغلظة بإطلاق المذكور تعصباً لهاشميته وعلى غرار ما وقف اليمنيون مع حافظ مطير الذي اعتقل مؤخراً من قبل الجماعة ذاتها.
وتابعت ابمصادر أن الكاتب حافظ مطير اعتقل لأنه يحذر من اللوبي الهاشمي، فيما المجرم منصور الأمير تم حبسه لأنه كان ضمن خلية تستهدف رجال الأمن.
واستغربت المصادر من إخراج مطير بضمانة ولا يزال يخضع لمحاكمات رغم أنه كان سجين رأي لمنشورات تنتقد السلالة على الفيس بوك، فيما تم إطلاق الهاشمي منصور الأمير بصورة نهائية ودون ضمانات أو عودة للمحاكمة.
وشهدت مأرب إطلاق مجرمين حوثيين متورطين بجرائم قتل مدنيين ومشتركين في الحرب ضد الشرعية والتحالف بينهم مشرفون كبار كان إطلاق أحدهم بتوسط من برلماني إخواني في ريمة أفاد لمحافظ مأرب أنه مظلوم وأحدث إطلاقه ضجة كبيرة نظراً لتورطه بجرائم عدة.
ويحكم الإخوان قبضتهم في السيطرة على مأرب وبخاصة في المفاصل العسكرية والأمنية قيادات عليا ووسطى ودنيا معظمهم سلاليون ينتمون للتنظيم ويعملون مع الحوثيين في ضرب الشرعية من الداخل وتوجيه هذه الأجهزة لخدمة الحوثي بشكل فاضح.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن قائد عصابة متورطة باستهداف عناصر أمنية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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