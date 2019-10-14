30 غارة يشنها تحالف العدوان على اليمن خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

في الوقت الذي تقوم فيه طائرات العدوان السعودي بالتحليق المكثف في اجواء محافظة الحديدة.. قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة أغلبها على محافظة صعدة بالإضافة إلى تصعيد كبير في الحدود من خلال شن زحوفات مكثفة.