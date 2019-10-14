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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
في الوقت الذي تقوم فيه طائرات العدوان السعودي بالتحليق المكثف في اجواء محافظة الحديدة.. قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة أغلبها على محافظة صعدة بالإضافة إلى تصعيد كبير في الحدود من خلال شن زحوفات مكثفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 غارة يشنها تحالف العدوان على اليمن خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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