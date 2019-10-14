تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
العملات _ ارشيفية
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الإثنين وجاءت كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي : 153
الدولار : 580
الإماراتي : 154
أسعار البيع :
السعودي : 155
الدولار : 600
الإماراتي : 157
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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