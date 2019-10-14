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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

العملات _ ارشيفية

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الإثنين وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    153

الدولار      :    580

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الإماراتي   :    154

أسعار البيع :

السعودي   :     155

الدولار      :    600

  الإماراتي  :    157

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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