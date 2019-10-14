محللون سياسيون يتحدثون لــ "الخليج 365" حول ثورة 14 أكتوبر (تقرير)

الإثنين 14 أكتوبر 2019

ثورة 14 أكتوبر

الشحات غريب

تعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م واحدة من أهم الثورات العربية الناجحة والتي غيرت بقيامها مجرى الأحداث وانتصرت للحرية والكرامة بعد سنوات من النضال الثوري المسلح ضد الاستعمار البريطاني قدم فيها اليمنيون أرواحهم ودماءهم وأموالهم في سبيل تحرير البلاد.



وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة "محمد النقيب"، في المتارس والخنادق المعبقة برائحة الدم والباردود ها نحن الأبناء والأحفاد نحتفي بالذكرى السنوية الـ 56 لثورة أكتوبر الضافرة التي أطلق أباؤنا وأجدادنا شرارتها من جبال ردفان الشماء.

وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنها عمت كل أرجاء الجنوب طيلة أربع سنوات من الكفاح المسلح المر والشاق، وتكللت بدعم وتوجيه من القيادة المصرية أنذاك وبقيادة الزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر بطرد اعتى امبراطورية استعمارية( بريطانيا) من ارضنا في ال30 من نوفنبر المجيد 1967 م، وتوحيد بضعة وعشرين سلطنة وامارة ومشيخة كانت نتاج هندسة المستمعمر القائمة على التفريق وتقسيم الهوية الجنوبية الواحدة

وأضاف إننا في معركتنا الوطنية التي نخوضها اليوم ضد الغزو الحوثي والأطماع الاخونجية ومشاريعها الايرانية العثمانية نخوض السياق الوطني والقومي ذاته الذي انطلقت شرارته في ثورة ال 14 من أكتوبر 1963 نذود عن وطننا احتلال جديد كهنوتي ومتخلف وثقتنا بإنتصار ارادتنا نستمدها من الله وعدالة قضيتنا التي تجسدت في انتصار ثورة اكتوبر وتكررت بذات العظمة بإنتصار مقاومتنا الجنوبية على المليشيات الحوثية في 2015 بدعم واسناد دول التحالف العربي وعلى راسها المملكة السعودية ودولة الامارات.

وقال إننا ندرك أن المعركة مستمرة ما بقيت أهداف ثورة أكتوبر تهددها مخاطر الغزاة ومحاولاتهم المستميتة في احتلال الجنوب.

قالت الناشطة السياسية اليمنية، أروى الشميري، إن ثورة 14 أكتوبر 1963 كانت ضد الإستعمار البريطاني الذي كان محتلا لجمهورية اليمن الدمقراطية الشعبية.

وأضافت في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن ثورة 14 أكتوبر انطلقت من جبال ردفان ، بقيادة راجح بن غالب لبوزة ، الذي استشهد في نفس يوم قيام ثورة 14 اكتوبر.

وقالت بسبب قيام الثورة الاستعمار البريطاني نكل بالمواطنين و شنت حملات عسكرية غاشمة استمرت ما يقارب ستة أشهر، و اتّبعت القوات البريطانية في هجماتها وغاراتها على مناطق ردفان بالذات سياسة "الأرض المحروقة"، وخلفت كارثة إنسانية فظيعة ما تزال ذكراها عالقة في نفوس أبناء اليمن الجنوبي.

يذكر أن مديرية ردفان بمحافظة لحج شهدت صباح اليوم ، تنظيم مهرجان كرنفالي دعت له قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي احتفالا بالذكرى الـ56 لثورة الــ14 من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الأهالي خلال مشاركتهم في الاحتفالية عن تقديريهم للقيادة السياسة والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما رفع المشاركون في المهرجان أعلام الجنوب، مؤكدين على السير قدما وفق مبادئ الثورة لاستعادة دولتهم الجنوبية.

وحضر الحفل عدد كبير من قادة ورموز المجلس الإنتقالي الجنوبي وثورة 14 أكتوبر بمحافظة لحج ، وقيادات عسكرية وأمنية.

وتزين الحفل الجماهيري الكبير الذي أقيم في ملعب الفقيد جابر بنادي ردفان بمدينة الحبيلين بصورة الرئيس عيدروس الزبيدي والعلم الجنوبي وصور لشهداء الثورة والمقاومة الجنوبية.

وقد ألقيت في هذا المهرجان العديد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن الوفاء لأهداف ثورة أكتوبر والعمل على تحقيق أهداف القضية الجنوبية .

وفي نهاية الحفل قدمت قيادة المجلس الانتقالي في المديرية الشكر والتقدير، لكل من حضر وشارك في هذا المهرجان تجسيدا لعظمة هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

علق الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على أحداث ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣.

وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، يستطيع أي مؤرخ أو حتى قاريء للتاريخ أن يستنتج أن ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣ في الجنوب العربي (اليمن الجنوبية) التي قادتها الجبهة القومية كانت من أعظم الثورات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وكان ذلك لجهة أهداف ومباديء الثورة وقواها المحركة ووسائلها وأدواتها النضالية..أم بنتائج تلك الثورة التي غيرت مجرى حياة ذلك البلد.

وكشف بأن ثورة 14 أكتوبر قامت لتحقيق الأهداف التالية :

◄ تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط.

◄ إسقاط الحكم السلاطيني والذي صنف بأنه رجعي متحالف مع المستعمر البريطاني.

◄ إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية سيراً نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية وسلمية.

◄ استكمال التحرر الوطني بالتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية.

◄ إقامة نظام وطني على أسس ثورية سليمة يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل ومتطور.

◄ بناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية يحقق للشعب السيطرة على مصادر ثرواته.

◄ توفير فرص التعليم والعمل لكل المواطنين دون استثناء.

◄إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسئولياتها الاجتماعية.

◄ بناء جيش وطني شعبي قوي بمتطلباته الحديثة تمكنه من الحماية الكاملة لمكاسب الثورة واهدافها.

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◄ انتهاج سياسية الحياد الإيجابي وعدم الانحياز بعيدا عن السياسات والصراعات الدولية.

وقال لن نسترسل كثيرا في التاريخ وأحداثه، لكن من المهم الإشارة إلى العوامل الموضوعية والذاتية التي ساعدت على قيام ثورة ١٤ اكتوبر منها:

◄ قيام ودعم الثورات العالمية والعربية وخاصة ثورة اكتوبر الاشتراكية وظهور الاتحاد السوفيتي وثورة ٢٣ يوليو ومصر عبدالناصر الذي اتخذ من تواجده العسكري والسياسي في اليمن الشمالية للدفاع عن ثورة ٢٦ سبتمبر فرصة لدعم ثورة ١٤ أكتوبر في الحنوب سياسيا وعسكريا ولوجستيا.

◄نضوج الحالة الثورية في الداخل وأداة الثورة ووسائل وأدوات النضال ضد المستعمر البريطاني.

وحول أداة الثورة قال المحلل العسكري ، بأن الجبهة القومية لتحرير الجنوب تشكلت من سبع فصائل جنوبية أساسها فرع حركة القوميين العرب:

◄ فرع حركة القوميين العرب

◄ تشكيل القبائل

◄ الجبهة الناصرية

◄ التنظيم السري للضباط والجنود الأحرار

◄ جبهة الإصلاح اليافعية

◄ المنظمة الثورية

◄الجبهة الوطنية.

وتوالت أحداث الثورة ضد المستعمر البريطاني في كافة مناطق الجنوب وخاصة ردفان والضالع وعدن ثم امتدت لمناطق ابين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وبعد حسم الصراع لصالح الجبهة القومية التي تمكنت من السيطرة على كل المناطق وكسب الجيش والنقابات،

أعلن وزير الخارجية البريطاني (جورج براون) في 14 نوفمبر 1967 أن بريطانيا على استعداد تام لمنح الاستقلال للجنوب في 30 نوفمبر 1967 وليس في 9 يناير 1968، كما كان مخططاً له سابقاً.

وبدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية في 21 نوفمبر 1967 من أجل نيل الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية من الجنوب . وجرى في ختامها توقيع اتفاقية الاستقلال بين وفد الجبهة القومية برئاسة قحطان محمد الشعبي ، ووفد المملكة المتحدة (بريطانيا) برئاسة اللورد شاكلتون.

وبدأ انسحاب القوات البريطانية من عدن في 26 نوفمبر 1967 ، وغادر الحاكم البريطاني هامفري تريفليان.

وفي 30 نوفمبر 1967 تم جلاء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن ، وإعلان الاستقلال الوطني وقيام "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" ، بعد احتلال بريطاني دام 129 عاماً، وأصبحت الجبهة القومية لتحرير الجنوب إبان حرب التحرير تتولى مسؤولية الحكم ، وتولى أمين عام الجبهة قحطان محمد الشعبي رئاسة الجمهورية وشكلت أول حكومة برئاسة قحطان الشعبي.

وأضاف أنه في فترة قياسية نالت هذه الدولة اعترافا عربيا وعالميا وتمكنت من تحقيق:

◄ توحيد السلطنات والمشيخات في كيان دولة مركزية قسمت إلى ست محافظات.

◄بناء جيش وطني وامن قويين .

◄ نشر شبكات التعليم والصحة المجانية والطرقات والمواصلات في كل أنحاء الوطن.

◄القضاء على الأمية كأول بلد عربي ورفع مستوى مشاركة المرأة والشباب والفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

◄احداث نهضة تنموية صناعية وزراعة ملحوظة واستقرار معيشي وامني متنامي.