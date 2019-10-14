محلل عسكري يكشف لــ "لليمن العربي" أهداف ثورة 14 أكتوبر ١٩٦٣

الإثنين 14 أكتوبر 2019

العميد الركن ثابت حسين صالح

الشحات غريب

علق الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على أحداث ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣.



وقال في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، يستطيع أي مؤرخ أو حتى قاريء للتاريخ أن يستنتج أن ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣ في الجنوب العربي (اليمن الجنوبية) التي قادتها الجبهة القومية كانت من أعظم الثورات العربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وكان ذلك لجهة أهداف ومباديء الثورة وقواها المحركة ووسائلها وأدواتها النضالية..أم بنتائج تلك الثورة التي غيرت مجرى حياة ذلك البلد.

وكشف بأن ثورة 14 أكتوبر قامت لتحقيق الأهداف التالية :

◄ تصفية القواعد وجلاء القوات البريطانية من أرض الجنوب دون قيد أو شرط.

◄ إسقاط الحكم السلاطيني والذي صنف بأنه رجعي متحالف مع المستعمر البريطاني.

◄ إعادة توحيد الكيانات العربية الجنوبية سيراً نحو الوحدة العربية والإسلامية على أسس شعبية وسلمية.

◄ استكمال التحرر الوطني بالتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية.

◄ إقامة نظام وطني على أسس ثورية سليمة يغير الواقع المتخلف إلى واقع اجتماعي عادل ومتطور.

◄ بناء اقتصاد وطني قائم على العدالة الاجتماعية يحقق للشعب السيطرة على مصادر ثرواته.

◄ توفير فرص التعليم والعمل لكل المواطنين دون استثناء.

◄إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسئولياتها الاجتماعية.

◄ بناء جيش وطني شعبي قوي بمتطلباته الحديثة تمكنه من الحماية الكاملة لمكاسب الثورة واهدافها.

◄ انتهاج سياسية الحياد الإيجابي وعدم الانحياز بعيدا عن السياسات والصراعات الدولية.

وقال لن نسترسل كثيرا في التاريخ وأحداثه، لكن من المهم الإشارة إلى العوامل الموضوعية والذاتية التي ساعدت على قيام ثورة ١٤ اكتوبر منها:

◄ قيام ودعم الثورات العالمية والعربية وخاصة ثورة اكتوبر الاشتراكية وظهور الاتحاد السوفيتي وثورة ٢٣ يوليو ومصر عبدالناصر الذي اتخذ من تواجده العسكري والسياسي في اليمن الشمالية للدفاع عن ثورة ٢٦ سبتمبر فرصة لدعم ثورة ١٤ أكتوبر في الحنوب سياسيا وعسكريا ولوجستيا.

◄نضوج الحالة الثورية في الداخل وأداة الثورة ووسائل وأدوات النضال ضد المستعمر البريطاني.

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وحول أداة الثورة قال المحلل العسكري ، بأن الجبهة القومية لتحرير الجنوب تشكلت من سبع فصائل جنوبية أساسها فرع حركة القوميين العرب:

◄ فرع حركة القوميين العرب

◄ تشكيل القبائل

◄ الجبهة الناصرية

◄ التنظيم السري للضباط والجنود الأحرار

◄ جبهة الإصلاح اليافعية

◄ المنظمة الثورية

◄الجبهة الوطنية.

وتوالت أحداث الثورة ضد المستعمر البريطاني في كافة مناطق الجنوب وخاصة ردفان والضالع وعدن ثم امتدت لمناطق ابين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وبعد حسم الصراع لصالح الجبهة القومية التي تمكنت من السيطرة على كل المناطق وكسب الجيش والنقابات،

أعلن وزير الخارجية البريطاني (جورج براون) في 14 نوفمبر 1967 أن بريطانيا على استعداد تام لمنح الاستقلال للجنوب في 30 نوفمبر 1967 وليس في 9 يناير 1968، كما كان مخططاً له سابقاً.

وبدأت المفاوضات في جنيف بين وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة البريطانية في 21 نوفمبر 1967 من أجل نيل الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية من الجنوب . وجرى في ختامها توقيع اتفاقية الاستقلال بين وفد الجبهة القومية برئاسة قحطان محمد الشعبي ، ووفد المملكة المتحدة (بريطانيا) برئاسة اللورد شاكلتون.

وبدأ انسحاب القوات البريطانية من عدن في 26 نوفمبر 1967 ، وغادر الحاكم البريطاني هامفري تريفليان.

وفي 30 نوفمبر 1967 تم جلاء آخر جندي بريطاني عن مدينة عدن ، وإعلان الاستقلال الوطني وقيام "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" ، بعد احتلال بريطاني دام 129 عاماً، وأصبحت الجبهة القومية لتحرير الجنوب إبان حرب التحرير تتولى مسؤولية الحكم ، وتولى أمين عام الجبهة قحطان محمد الشعبي رئاسة الجمهورية وشكلت أول حكومة برئاسة قحطان الشعبي.

وأضاف أنه في فترة قياسية نالت هذه الدولة اعترافا عربيا وعالميا وتمكنت من تحقيق:

◄ توحيد السلطنات والمشيخات في كيان دولة مركزية قسمت إلى ست محافظات.

◄بناء جيش وطني وامن قويين .

◄ نشر شبكات التعليم والصحة المجانية والطرقات والمواصلات في كل أنحاء الوطن.

◄القضاء على الأمية كأول بلد عربي ورفع مستوى مشاركة المرأة والشباب والفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

◄احداث نهضة تنموية صناعية وزراعة ملحوظة واستقرار معيشي وامني متنامي.