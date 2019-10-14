ناشطة سياسية تكشف لــ "الخليج 365" ما حدث أثناء ثورة 14 أكتوبر

الإثنين 14 أكتوبر 2019

ثورة 14 أكتوبر

الشحات غريب

قالت الناشطة السياسية اليمنية، أروى الشميري، إن ثورة 14 أكتوبر 1963 كانت ضد الإستعمار البريطاني الذي كان محتلا لجمهورية اليمن الدمقراطية الشعبية.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن ثورة 14 أكتوبر انطلقت من جبال ردفان ، بقيادة راجح بن غالب لبوزة ، الذي استشهد في نفس يوم قيام ثورة 14 اكتوبر.

وقالت بسبب قيام الثورة الاستعمار البريطاني نكل بالمواطنين و شنت حملات عسكرية غاشمة استمرت ما يقارب ستة أشهر، و اتّبعت القوات البريطانية في هجماتها وغاراتها على مناطق ردفان بالذات سياسة "الأرض المحروقة"، وخلفت كارثة إنسانية فظيعة ما تزال ذكراها عالقة في نفوس أبناء اليمن الجنوبي.

يذكر أن مديرية ردفان بمحافظة لحج شهدت صباح اليوم ، تنظيم مهرجان كرنفالي دعت له قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي احتفالا بالذكرى الـ56 لثورة الــ14 من أكتوبر المجيدة.

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وأعرب الأهالي خلال مشاركتهم في الاحتفالية عن تقديريهم للقيادة السياسة والعسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما رفع المشاركون في المهرجان أعلام الجنوب، مؤكدين على السير قدما وفق مبادئ الثورة لاستعادة دولتهم الجنوبية.

وحضر الحفل عدد كبير من قادة ورموز المجلس الإنتقالي الجنوبي وثورة 14 أكتوبر بمحافظة لحج ، وقيادات عسكرية وأمنية.

وتزين الحفل الجماهيري الكبير الذي أقيم في ملعب الفقيد جابر بنادي ردفان بمدينة الحبيلين بصورة الرئيس عيدروس الزبيدي والعلم الجنوبي وصور لشهداء الثورة والمقاومة الجنوبية.

وقد ألقيت في هذا المهرجان العديد من الكلمات والقصائد الشعرية المعبرة عن الوفاء لأهداف ثورة أكتوبر والعمل على تحقيق أهداف القضية الجنوبية .

وفي نهاية الحفل قدمت قيادة المجلس الانتقالي في المديرية الشكر والتقدير، لكل من حضر وشارك في هذا المهرجان تجسيدا لعظمة هذه المناسبة الوطنية العظيمة.