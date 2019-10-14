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مختطفون ينفذون إضراباً عن الطعام في سجون بصنعاء ويطالبون المنظمات الانسانية إنقاذهم

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

مختطفون ينفذون إضراباً عن الطعام في سجون بصنعاء ويطالبون المنظمات الانسانية إنقاذهم

الخليج 365

أعلن مختطفون يمنيون في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء، بدء الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اختطافهم من دون توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم.

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وقالت مصادر محلية، إن كلا من "نايف علي المروسي و مازن عبدالله المحمدي و بدر سلطان المليكي" بدأوا الجمعة الماضية، إضراباً عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم، بعد أربع سنوات من اختطافهم من قبل الحوثيين دون توجيه أي تهم لهم أو محاكتهم.

ودعا المضربون عن الطعام في سجن الثورة بصنعاء، مليشيا الحوثي بالإفراج عنهم أو إحالتهم للقضاء.

وطالب المحتجون الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية بزيارة السجن للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون لها من مليشيا الحوثي الانقلابية على مدى أربعة أعوام.

ويقبع المئات من المختطفين  من المعارضين للانقلاب والناشطين والسياسيين والصحفيين في معتقلات مليشيا الحوثي دون أي مسوغ قانوني أو تهمة.

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