المحافظ سلام: اليمنيون يدركون حقيقة التواجد الخليجي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



قال “محافظ عدن” طارق مصطفى سلام إن “الصراع الدولي على الممرات المائية فرض على الغزاة القدامى العودة إلى اليمن للسيطرة على ثرواته”.

وأضاف سلام في حديث له الاثنين أن “المواطنين اليمنيين في المحافظات الجنوبية يعون أن الخليجيين الذين جاؤوا إلى اليمن بثوب المنقذ هم طامعون وغزاة”.

وقد ادان المحافظ سلام استمرار الإمارات في ممارسات سلوكها الإجرامي في اليمن وتكريس ثقافة الموت والكراهية في أوساط المجتمع الإماراتي ضد اليمن واليمنيين بصورة تعكس مدى الحقد والكراهية التي تكنه مشيخة الإمارات ضد اليمن أرضا وانسانا.

يشار الى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه اليمنيون بعيد ثورة 14 أكتوبر ذكرى الثورة على المحتل البريطاني، تشهد عدن احتلالاً جديداً من القوات السعودية التي نصبت اليوم حاكما عسكريا لمحافظة عدن بعد أن تسلمت زمام الأمور من المحتل الإماراتي الذي قرر مغادرة المشهد والافساح للدور السعودي.