عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة تواصل زياراتها الميدانية جنوب الحديدة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

عيادات الهلال الأحمر الإماراتي المتنقلة

الحديدة - الخليج 365

تواصل العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي زياراتها الميدانية إلى مختلف مناطق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الصحية لعلاج المرضى.



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وقال أحد العاملين في الفريق الطبي بالعيادة الطبية المتنقلة أن الفريق قام بالنزول إلى عدد من القرى والمناطق النائية بمديرية التحيتا لمعالجة الحالات المرضية المختلفة من حالات الإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وسوء التغذية وأمراض فقر الدم وأمراض الضغط وأمراض الجهاز البولي وأمراض النساء والولادة ، وتمت معاينة المرضى وعلاجهم من قبل الفريق الطبي للعيادة المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي.

وتمثل العيادات الطبية المتنقلة إحدى الوسائل الحديثة لمواجهة تحديات الأوضاع الصحية في المناطق البعيدة عن المستشفيات والمراكز الصحية وتستهدف الوصول إلى القرى والمناطق النائية البعيدة عن المنشآت الصحية لتقديم الخدمات العلاجية والأدوية اللازمة للمواطنين ومعالجتهم مما خلفته أيادي مليشيات الحوثي من معاناة حقيقية للأسر في الساحل الغربي.