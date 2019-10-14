الإثنين 14 أكتوبر 2019 مارم الخليج 365 بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن باسلامة ومدير مكتب رئاسة الوزراء أنيس باحارثة مع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم قضايا الطلاب المبتعثين للدراسة في مصر.

من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الوزراء الاهتمام بكافة الطلاب اليمنيين وكذا الخريجين على وجه الخصوص الذين أنهو فترة الدراسه وانقطعت مخصصاتهم الشهرية. Advertisements وكشف مصادر لــ "الخليج 365"، بأن اللقاء كان للتحقيق مع السفير محمد مارم بقضايا المنح الدراسية. وأضاف المصدر بأن اللقاء ناقش مع السفير محمد مارم قضايا المنح الدراسية التي قام بصرفها لابناء الدبلوماسيين بدلاً عن المستحقين من الطلاب المتفوقين. وفي وقت سابق أستبعد السفير مارم الطالبة المتفوقة فاطمة مساوى الحجري إلى جاني أربع طالبات من المنح الدراسية واستبدالهم بأبناء الدبلوماسيين ما أثار غضب الشارع اليمني ومادفع رئيس الوزراء التوجيه بالتحقيق مع السفير اليمني.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف لــ "الخليج 365" عن تحقيق وزير التعليم العالي مع "مارم" حول قضايا المنح الدراسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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