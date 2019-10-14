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ولي العهد السعودي: نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365_متابعات
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية تقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن، وضرورة الوصول لحل سياسي.
وأضاف خلال لقاء جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
وأكد ولي العهد السعودي أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.
من جهته، قال الرئيس الروسي إن روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم؛ من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن بلاده أنجزت آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية، مؤكدًا أنه بدون مشاركة السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة.
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