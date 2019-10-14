شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محمد بن سلمان يسعى لتشويه سمعة بنات الملك عبدالله.. هذا ما فعله مع الأميرة غادة وأشعل مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية بقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الحكومية أمس الاثنين عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.

المثير في الأمر هو ما كشفه النشطاء أن وسائل الإعلام السعودية الرسمية تعمدت نشر اسم الأميرة مجتزأ لتظهر أنها ابنة الملك الراحل عبدالله.

وهي في الحقيقة الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي والصورة المتداولة ليست لها.

واعتبر البعض أن الهدف من ذلك هو تشويه سمعة بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حسب قولهم.

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فيما أكدت الإعلامية السعودية خديجة الوعل أنها بالأمس باركت لصديقتها سمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود عن تعيينها رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة الاخبارية لكهنا فاجأتها بأنها ليست الشخص المعني وأن صورتها نُشرت بالخطأ مع الأخبار الصحفية.

وأصدر مدير عام قناة الإخبارية فارس بن حزام تعديلا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد مرور نحو شهر على تسلمه منصبه من ضمنها تعيين ماهر محمد القضيب مديرا لإدارة الأخبار ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد وزهران عبد الرحمن الزهراني مديرا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

وشملت القرارات تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية فيما كلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي وعبد الرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة.

تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله رئيسة لوحدة المتابعة في قناة #الإخبارية. pic.twitter.com/MlNYSLhatA — مُحبو صاحِب السُمو المٓلكي الأميٓر محمد بِن سٓلمان (@MBS_Mohammed_) October 7, 2019

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