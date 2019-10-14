بخطوة تجسد الإمامة.. الحوثيون يمنعون مزارعي خمر بعمران من الحصاد قبل أخذ الإذن

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الحوثيين

عمران الخليج 365

في خطوة تجسد الإمامة وعودتها في عهد المليشيا، كشفت مصادر بمحافظة عمران، أن مليشيا الحوثي منعت أبناء منطقة خمر من جني ثمار المزارعين قبل أخذ الإذن من المشرف الحوثي بالمنطقة.



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وفي التفاصيل، منعت المليشيات المزارعين من جني ثمارهم بحجة الالتزام بمواعيد الصراب والذي سيحدده عاقل المنطقة المعين من المليشيات نفسها.

وتداول ناشطون تعميما، هددت فيه المليشيات المزارعين الذين سيقومون بجني الثمار قبل الناس بالعقوبة والسجن، ودعت مشرفيها في المناطق إلى الرفع بمن يخالف تعميمها هذا.

وتتحكم المليشيات في المزارعين وتقاسمهم ثمارهم، كما تفرض عيلهم دفع جزء منها كمجهود حربي لدعم جبهات حروبها، ناهيك عن فرض إتاوات أخرى خاصة بمواسم جني العنب والبرتقال والذرة.