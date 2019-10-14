مكتب الرئيس الزبيدي لـ"اليمن العربي": الجنوبيين يستحقون دولة بعد أن عانوا من أنواع الإحتلال المختلفة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الانتقالي

سيد مصطفي - الخليج 365

قدمت نسمة صلاح، القيادية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وعضوة الإعلام بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، ألتهنئة بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر، وطرد الإحتلال الإنجليزي من الجنوب، إلى شعب الجنوب العظيم والصامد، و الرئيس الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.



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وأكدت صلاح في تصريحات خاصة لـ""الخليج 365"، أن المقاتلين الجنوبيين في الجبهات القتالية لولاهم لما انتصرت قضية الجنوب، متمنية أن ياتي العام القادم ويحتفلون باعيادهم الثورية بدولة الجنوب والسيادة الجنوبية وتحت ظل الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي.

وأضافت القيادية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، وعضوة الإعلام بمكتب الرئيس عيدروس الزبيدي، أنه منذ عام ٩٤ الى يومنا هذا والرئيس عيدروس الزبيدي يقود الحلم الجنوبي الذي اصبح الان يلامس الواقع في قلوب وارواح الجنوبيين.

وبينت صلاح، أن شعب الجنوب يستحق أن يكون له دولة خاصة بعد ما صبر وعانى ويلات انواع الاحتلال المختلفة من إنجليز وشماليين بمختلف أشكالهم.