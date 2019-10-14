سياسي: الخطوة القطرية لدعم الحوثي بطباعة المناهج تجاوزت المناكفات السياسية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 الحوثيين الدوحة صنعاء - الخليج 365 أدان السياسي عدنان العديني الخطوة القطرية لدعم الحوثي بطباعة المناهج.

واعتبر العديني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - أن "الخطوة القطرية المتمثلة بدعم الحوثي لطباعة المناهج الدراسية المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية". Advertisements وبين أنها تجاوزت المناكفات الى الاسهام في تطييف المجتمع واستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية. وقال" ندين هذه الخطوة الاستفزازية، التي تكشف عن فجور في الخصومة". واختتم وندعوا لأن تتوقف لخطورتها على عقول الاجيال.

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