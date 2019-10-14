المليشيا الحوثية تقصف مواقع المشتركة بالدريهمي ومدينة الصالح بالحديدة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، غرب اليمن. Advertisements وقال مصدر ميداني إن المليشيات الحوثية قامت بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي مستخدمة مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 حيث سقطت المقذوفات بالقرب من مواقع القوات. وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي أطلقت النار بشكل مكثف على مواقع القوات من سلاح 12.7 ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة مستهدفة مواقع القوات المشتركة. وفي مدينة الصالح استهدفت المليشيات استهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية. وتواصل مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع المشتركة في الدريهمي ومدينة الصالح وباقي مناطق محافظة الحديدة بشكل يومي ومستمر مواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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