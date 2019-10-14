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الإثنين 14 أكتوبر 2019
القيادي
سيد مصطفي - الخليج 365
قال سيف المحرمي، القيادي بالمقاومة الجنوبية، إن ١٤ أكتوبر ذكرى الجلاء للاستعمار البريطاني من الجنوب، حيث قامت ثوره ١٤ أكتوبر وانطلقت من جبال رادان والضالع ويافع حيث تمكن ابناء هذه المناطق بهذيمه اكبر امبراطوريه بالعالم وتوحيد محميات ومشخيات اتحاد الجنوب العربي ودمجهم في دوله واحده وتضامن واحد وهي جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبية.
وأكد المحرمي لـ"الخليج 365"، أن دولة اليمن الديمقراطيه الشعبية ، أنها استمرت من عام ٦٧ إلى عام ٩٠ يتوجه ماركسي والعلاقات قويه مع الاتحاد السوفيتي وكان يحكمها الحزب الوحيد الحزب الاشتراكي اليمني الذي أوجد نضام وقانون حريه واستقرار اقتصادي وقضى على التخلف والجهل والامية وأنشأ المصانع والمؤسسات الحكومية.
وأضاف القيادي بالمقاومة الجنوبية، أن جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبية كانت من أحد الدول المستقر أمنيا وسياسيا واقتصاديا وقضاء على الشلليه والمناطقية والقبلية، وبناء جيش قوي ووجدت المساواة بين أفراد الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالمقاومة الجنوبية لـ"اليمن العربي": تمكنا من هزيمة اكبر امبراطوريه بالعالم في 14 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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