ضمن جرائم القتل الأسرية في إب.. حادثتا قتل جديدة في"جبلة ويريم" برصاص أشقاءهما

الإثنين 14 أكتوبر 2019

إب

إب - الخليج 365

تتواصل جرائم القتل الأسرية في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للانقلابيين.



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وقالت مصادر محلية، إن "صدام علي ناجي" قتل برصاص شقيقه "عبدالرقيب" في مدينة جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة.

في غضون ذلك أقدم "ك ا ع ع" البالغ من العمر 20 عام، على قتل شقيقته في منزلهما بمدينة يريم شمال إب لأسباب غير معروفة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة للانقلابيين، جرائم أسرية مختلفة، نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والحالة النفسية التي وصل اليها المواطنين في فترة الحرب التي تشهدها البلد منذ خمس سنوات.