غلاب: بفعل التمويل القطري تخرج الإخوانية  من طورها كلما حدث تحول إيجابي بالسعودية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 غلاب الرياض الدوحة - الخليج 365 تساءل وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "لماذا الذهنية الإخوانية الغالبة ومن يسير على نهجها بفعل التمويل القطري تخرج من طورها كلما حدث تحول إيجابي في السعودية وحققت إنجازات لصالح شعبها؟".

‏وتابع غلاب في تغريدات له - رصدها "الخليج 365" - "وتشعر بالغبطة اذا اصاب المملكة سوء ‏وتعيد تفسير كل شيء واي شيء في المملكة ايا كان بما يشوه صورتها". Advertisements وبين أن "‏مخرجات مؤتمر جدة ستكون نقلة نوعية في لملمة الصف والحدّ من الصراع الجانبي". ‏ وأشار إلى أنه "نقلة مهمة وضرورية لاستعادة الشرعية لوجودها كدولة حيٓة متحركة في ارض الواقع، واستجابة للواقع وحاجاته بما يرضي جميع الاطراف". ومضى "‏انتصار كبير لليمن جنوبه وشماله وكما قلت كانت محنة ومنها ستتولد منح طيبة طاهرة".

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