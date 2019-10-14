مصادر لـ "الخليج 365": الإصلاح يستخدم استراتيجية الضخ المالي لتمويل الإرهاب بدعم قطري

الإثنين 14 أكتوبر 2019

حزب الإصلاح

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة، بأن حزب الاصلاح يستخدم استراتيجية الضخ المالي لتمويل الجماعات الارهابية بدعم قطري.



وذكرت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن من أبرز وسائله اختراق المؤسسات السيادية الأخرى وخاصة الاقتصادية كالبنوك والمؤسسات المالية والمفاصل الرئيسية للجيش ليتسنى له تنفيذ مخططاته الارهابية بشكل منهجي منظم.

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وتابعت" فالسنوات الماضية قد شهدت حجم المؤامرات التي نفذتها القيادات العسكرية المنتمية إلى حزب الإصلاح بحق عسكريين وأمنيين جنوبيين ".

ومضت" ولا ننسى أن هذا الحزب كان ارهابه ومازال يحمل عدة أوجه وفي مختلف المجالات ويركز بين أمور أخرى على تمزيق السلم الاجتماعي واثارة الفتن والنعرات المذهبية وسلخ المجتمع من أصالته وتجريده من هويته فالإرهاب الفكري والديني كانا جزء مهما في أجنداته ورديفاً للإرهاب الأمني المحللون السياسيون أماطوا اللثام عن وقوف حزب الإصلاح وراء تمويل الجماعات الإرهابية بالجنوب".

وأشارت إلى أن الجمعيات الخيرية التي تتبع الإخوان يمر عبرها تمويل الجماعات الإرهابية.

واختتمت "فكل هذه القرائن بمجملها وما نلمسه والمواطن والنخب السياسية الحية في المجتمع تؤكد مخاطر هذا الحزب المدمر لحاضر ومستقبل الوطن فليس يصح في الأذهان شيء اذا أحتاج النهار الى دليل".