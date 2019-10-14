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المشتركة تضبط أحد أفراد خلية إرهابية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

الجيش

المشتركة تضبط أحد أفراد خلية إرهابية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بالحديدة

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من ضبط أحد أفراد خلية إرهابية ، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة تستهدف حياة المسافرين جنوب محافظة الحديدة.

 

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 وقال مصدر عسكري ميداني أنه تم رصد خلية حوثية كانت تحاول التسلل لزرع ألغام وعبوات ناسفة تستهدف حياة المواطنين في الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة.

 

 وأضاف: أن أبطال القوات المشتركة كانوا للخلية الإرهابية بالمرصاد حيث تم القبض على أحد أفراد الخلية أثناء محاولته زرع العبوة الناسفة، فيما لا تزال عملية مطاردة بقية الإرهابيين الذين لاذوا بالفرار مستمرة.

 

الجدير بالذكر أن عدداً من المواطنين كانوا قد سقطوا بين شهيد وجريح جراء تعرض مركباتهم لعمليات تفجير إرهابية تقف خلفها العناصر الإرهابية المتسللة التابعة لمليشيات الحوثي.

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