رئيس حلف قبائل الجنوب العربي لـ"اليمن العربي": يجب أن تكون إحتفالات 14 أكتوبر على جماجم محتلي أرضنا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

ثورة 14 أكتوبر

سيد مصطفي - الخليج 365

قال العميد الشيخ عسكر بن عطيه اليافعي رئيس حلف قبائل الجنوب العربي، إن شعب الجنوب الاحرار عشاق الحرية والاستقلال من المعيب أن يأتي اعدائهم أبناء دولة الاحتلال العربية اليمنية وهم يحتفلون بعيد ثورتهم ولم يرفعوا العلم الجنوبي ويتحدون برفع علمهم في ارض الجنوب.



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وأكد جبران لـ"ليمن العربي"، أنه من الواجب الان ان يحتفل الجنوبيين على جماجمم ذه هي احتفالاتنا بالذكرى 56 للرابع عشر من أكتوبر أن ارداوا استعادة دولة، مبينًا أن الحقوق لاتوهب بل تنزع بالقوة.

وأضاف رئيس حلف قبائل الجنوب العربي، أن الجنوب بالفعل مازال تحت الاحتلال "فوا اسفاه واسفاه واسفاه" ، طالبًا تحريك المدرعات والميج وجب أنه من الان ومن هذه اللحظه يجب ان تلغي جميع الاحتفالات بهذه الذكرى آل 56 للرابع عشر من أكتوبر المجيده حتى يتحرر الجنوب.