تصاعد وتيرة التصعيد الحوثي بالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة الإنتشار إلى الحديدة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحديدة - الخليج 365

قبيل إتمام الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة عامها الأول ، وبالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة الإنتشار الجنرال الهندي أبهاجيت جوها ، إرتفعت وتيرة التصعيد والخروقات التي ترتكبها مليشيات الحوثي على أكثر من صعيد وفي مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة .



وأقدمت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن على حشد أعداد كبيرة من مسلحيها والدفع بالمزيد من التعزيزات التي تتضمن الآليات والعربات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة نحو مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

إذ حشدت المليشيا الموالية لإيران مجموعات مسلحة كبيرة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة في مدينة زبيد ، ودفعت بها بإتجاه المزارع المحاذية لمنطقة الجبلية وأطراف التحيتا على متن أطقم وآليات تابعة لها.

فيما استقدمت تعزيزات ضخمة تتضمن مئات المسلحين والآليات من مناطق بعيدة عبر منطقة مثلث القهرة الواقعة غرب محافظة إب والمحاذية لمديرية حيس ، والتي رصدتها القوات المشتركة فور وصولها على دفعات وتمترسها في مواقع استحدثتها المليشيات مؤخراً.

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وفي السياق نفسه وصلت تعزيزات تابعة للمليشيات وانتشرت في مواقع مستحدثة في منطقة كيلو 16 ، ومواقع في أطراف مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وعلى صعيد إستمرار الخروقات والإنتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار ،وخلال الأيام القليلة الماضية شنت المليشيات هجمات عنيفة على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة.

حيث تعرضت مواقع القوات المشتركة في مناطق الفازة والجبلية والمواقع المتمركزة في الأطراف الشمالية والجنوبية والأطراف الشرقية لمديرية التحيتا لهجمات واسعة شنتها مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي.

واستخدمت المليشيات خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل عنيف في الوقت الذي قصفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بالقذائف المدفعية الثقيلة بشكل عشوائي وهستيري.

مديريات حيس والدريهمي ومناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة الحديدة هي الأخرى استهدفتها المليشيات الإرهابية بالأسلحة المختلفة والقذائف المدفعية والصاروخية.

وتسعى المليشيات الحوثية من خلال ممارستها للتصعيد الخطير وبوتيرة عالية لإفشال المساعي الأممية لإحلال السلام في الحديدة ، وتزامن مع وصول رئيس لجنة تنسيق إعادة الإنتشار الجنرال الهندي أبهاجيت جوها لإستلام ملف اللجنة مؤخراً.