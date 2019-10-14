القوات الإماراتية تستكمل إعادة إنتشارها في عدن ومصادر تكشف التفاصيل

الإثنين 14 أكتوبر 2019

القوات الإماراتية

الخليج 365 - خاص

إستكملت القوات العسكرية الإماراتية، إعادة إنتشارها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد إنسحابها الكامل من مطار عدن الدولي، عقب أيام من إنسحابها من ميناء عدن وقاعدة العند الجوية، وذلك في إطار خطتها لتقليص عدد قواتها المتواجدة في اليمن .



وأوضحت مصادر عسكرية، لـ(الخليج 365) أن القوات الإماراتية، خلال اليومين الماضيين من مطار عدن الدولي، وقامت بنقل معداتها والياتها العسكرية إلى مقر التحالف العربي في مديرية البريقة غرب العاصمة عدن، وسلمت مواقعها لقوات عسكرية سعودية .

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وأضافت المصادر، أن القوات الإماراتية كانت قد إنسحبت الأسبوع الماضي من ميناء عدن وقاعدة العند الجوية في محافظة لحج، بعد أن قامت بتسليم مواقعها لقوات عسكرية سعودية .. مشيرة إلى أن كل تلك القوات إنسحبت إلى مقر التحالف العربي في البريقة .

وحول مغادرة القوة العسكرية الإماراتية مع ألياتها من العاصمة عدن، قالت مصادر ملاحية، لـ(الخليج 365) أن الباخرة الإماراتية غادرت ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، السبت الماضي، وقامت بنقل بعض الآليات والمعدات .. مشيرة إلى أنه لم تدخل أي باخرة أمس أو اليوم تابعة للقوات المسلحة الإماراتية إلى ميناء الزيت .

وبهذا الصدد، أكد المصادر العسكرية، لـ(الخليج 365) أن القوات الإماراتية ستبقى ضمن غرفة العمليات المشتركة مع القوات السعودية في مقر التحالف العربي بمديرية البريقة .. موضحة أن إنسحاب القوات الإماراتية هو في إطار خطة إعادة الإنتشار المتفق بها مع المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي وذلك بعد تدريب قوات عسكرية وأمنية محلية لتعزيز الأمن والإستقرار في المناطق المحررة وإستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محتلة .