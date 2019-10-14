الحوثية تحشد تعزيزات كبيرة منها وتستحدث مواقع جديدة بالحديدة

الإثنين 14 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 دفعت الميلشيا الحوثية خلال 24 ساعة الماضية بتعزيزات كبيرة صوب مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات دفعت بالمئات من مسلحيها وآليات تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة صوب مناطق عرفان وظمي جنوب الحديدة. Advertisements وفي ذات السياق قالت مصادر عسكرية أن الميلشيا استقدمت تعزيزات إلى مناطق الجبلية والتحيتا والجاح واستحدثت مواقع جديدة فيها. وأكدت المصادر أن التعزيزات تضمنت طائرات مسيرة وكمية كبيرة من العبوات والألغام ذات بأحجام مختلفة. ويأتي ذلك بعد وصول الجنرال الهندي أبهاجت جوها الى الحديدة ، والذي تم تعينه رئيساً للجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الحديدة.

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