المجلس الانتقالي يعلن اختطاف احد قياداته مع مرافقيه ( الاسماء )

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عدن - ياسمين التهامي - أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عسيلان جنوب شرق اليمن، إقدام عناصر مسلحة تابعة لمليشيا حزب الإصلاح الإخواني على اختطاف مدير الإدارة الإعلامية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية العليا، طه حدير، و ثلاثة من زملائه مرافقيه مساء امس الأحد، أثناء خروجهم للتجهيز للاحتفال بثورة 14 أكتوبر في مديرية العلياء.

واعتبرت قيادة انتقالي عسيلان أعتقال أبناء مديرية العلياء خاصة وشبوة والجنوب عامة من إعلاميين وناشطيين، محاولة لتكميم أفواة الأعلاميين الشرفاء والناشطيين لقضية الجنوب، الذين أرادو الحياة الكريمة لأبناء المديرية خاصة والمحافظة والوطن بشكل عام.

وأكدت قيادة انتقالي عسيلان أن لاعتقالات الهمجية التي تقوم بها مليشيات الإصلاح في مديرية العليا ضد الشرفاء من أبناء المديريه دليل قاطع بانهم عصابات مافيا وليست أجهزة أمنية.

وطالبت قيادة انتقالي عسيدان بالإفراج العاجل والسريع لمدير الإدارة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية العلياء الأخ طه حدير ومن معه من رفاقه الذين تم اختطافهم الليلة من دون قيد أو شرط.

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