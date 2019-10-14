شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون أمراء آل سعود الذي احتجزهم محمد بن سلمان في فندق الريتز ؟.. شاهدوا مصيرهم اليوم بعد قرار صادم من ولي العهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - توقعت " وول ستريت جورنال " أن تطلب الحكومة السعودية من بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في البلاد، الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالرشوة في عام 2017، واحتُجزوا في فندق الريتز كارلتون الفاخر بالرياض حتى أواخر العام الماضي، شراء حصص كبيرة من أسهم أرامكو للمساعدة في ضمان نجاح الاكتتاب، وفقا لما نقلت الصحيفة عن بعض الأشخاص المطلعين على الأمر.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان قد أعلن بعد وقوع الهجمات الأخيرة على منشأتين تابعتين للشركة أن خطة طرح 5 في المئة من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام "مستمرة" وأنها لن تتوقف على الرغم من الهجمات الأخيرة

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن الترجيحات تشير إلى أن السعودية قد تخفض القيمة من تريليوني دولار، كما كان يأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتجعلها 1.5 تريليون دولار فقط وذلك بحسب التقرير الذي ترجمته قناة "الحرة" الأمريكية

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وتضيف الصحيفة أن الرقم الذي كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول الوصول له واجه بالفعل بعض المقاومة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة الذين يرون أن 1.5 تريليون أكثر واقعية.

لكن الصحيفة تشير إلى أن حجم التقييم النهائي للشركة ليس هو العائق الوحيد الذي قد يعرقل عملية الاكتتاب، لأنها تواجه أيضا تحديات من قبل بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في مشاريع ملائمة للبيئة بشكل أكبر.

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