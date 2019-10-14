شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس تفاجى الجميع وتنشر "فيديو مهين خاص بالملك سلمان " وتتحدى ولي العهد القيام بهذا الشيء "شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجهت الإعلامية اللبنانية غادة عويس رسالة مفاجئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

ونشرت غادة مقطع فيديو للرئيس الأمريكي يقوم فيه بالسخرية من ملك عربي دون أن يسمي، في إشارات اعتبر المقصود بها الملك سلمان.

Advertisements

وعلقت على الفيديو قائلة: "شاهدوا واسمعوا كيف يتحدث #ترمب عن ملك #السعودية بمنتهى الاحتقار والسخرية".

وأضافت: "ملاحظة: مستعدّة أستقيل من الجزيرة لو قام سلمان او ابنه #مبس بأي إجراء لإيقاف إهانات ترمب المتكررة لهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس تفاجى الجميع وتنشر "فيديو مهين خاص بالملك سلمان " وتتحدى ولي العهد القيام بهذا الشيء "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.