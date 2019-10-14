شكرا لقراءة خبر عن مجتهد يكشف ماخلف الكواليس : انهيار عصبي مفاجئ لمحمد بن سلمان ويدخل في هذه الحالة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - أكد حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته على تويتر، أن ولي العهد السعودي يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصل للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي يتناولها عقب هجوم بقيق الذي كبد المملكة خسائر غير مسبوقة بتاريخها.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن ابن سلمان في حالة إحباط وارتباك مما اضطره لمضاعفة جرعة “المهدئات” بعد بقيق، مضيفا أنه يتظاهر بالتماسك وهو في الحقيقة مضطرب وقلق يكاد يصل لانهيار عصبي.

وتابع موضحا:”آل سعود هذه المرة أخذوا الأمر على محمل الجد خوفا على مصير النفط وخوفا من حرب تقضي عليهم، وترسخت لديهم قناعة أن عدم تدارك الوضع زوالهم”

وتأتي تغريدة “مجتهد” لتؤكد ما ذكره حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر عن انهيار معنويات ابن سلمان عقب الهجوم الذي استهدف أكبر معملين لتكرير النفط في المملكة بمقر أرامكو في بقيق وأسفر عن إيقاف السعودية لنصف إنتاجها من النفط.

وكشفت جماعة الحوثي الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بهجومها الأخير، على معملين تابعين لشركة “أرامكو” بمنطقتي بقيق وخريص بالسعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، إن “عملية أرامكو خير دليل على قدراتنا التصنيعية”، مؤكدا أننا “نستطيع تصنيع طائرات مسيرة في أوقات قياسية، ونستخدم حقنا المشروع في استهداف دول التحالف”.

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وذكر سريع أن “الدمار الذي لحق بأرامكو أكبر مما نشر”، مشيرا إلى أن “حريق أرامكو استمر لـ12 ساعة قبل السيطرة عليه”، منوها في الوقت ذاته إلى أنهم حصلوا على صور من داخل معامل أرامكو بطرق استخباراتية خاصة.

وأكد أنهم استخدموا طائرات قاصف وصماد3 وطائرات بمحرك نفاث، وانطلقت الطائرات من 3 أماكن مختلفة، موضحا أن “العملية جرى تنفيذها بطائرات مسيرة خاصة تعمل بمحركات نفاثة”.

بينما تهمت السعودية إيران الأربعاء بالوقوف خلف الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو النفطية السبت الماضي، نافية أن تكون الهجمات انطلقت من اليمن بحسب ما أعلنت في وقت سابقة جماعة الحوثي.

وفي مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع السعودية بالرياض، قال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي إن “إيران حاولت تزيف الحقائق، والهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبدعم إيراني”، مضيقا: “الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن”.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى “الاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة”، مشيرا إلى أن الهجوم على أرامكو “لا يستهدف السعودية فقط بل يستهدف العالم برمته، والهجوم يستهدف التأثير على الاقتصاد العالمي””، وفق تعبيره.

واستعرض الماكي في المؤتمر الصحفي بقايا الطائرات والصواريخ المستهدفة في الهجوم، وقال إن بعضها صواريخ كروز مشيرا إلى أن “إيران هي التي صنعت هذه الأسلحة التي استهدفت أرامكو”.

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