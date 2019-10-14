شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تطالب بمليون ريال سعودي كمهر لزواجها..(صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هاجمت خبيرة التجميل بدور البراهيم 3 أنواع من الرجال، وقالت، في لقاء تليفزيوني، إنها تصنف متابعيها 3 أصناف: المرضى، والذين يعانون من النقص، والمستقعدين، وذلك في ردها على منتقدي مطالبتها بمهر زواج بقيمة مليون ريال، مؤكدة أنها لو طلبت مليون دولار فهذا حقها، بحسب تعبيرها.

وحول الانتقادات الموجهة لها بخصوص إعلان روجت له عن منتج لتخسيس الوزن، قالت إنها لن تكون حذرة في المرات القادمة وإنها ستتصرف بعفويتها، ومن لا يعجبه ذلك سيعرف الجواب.

كما هاجمت بدور من أسمتهم ”ذباب السوشال ميديا“ الذين وصفتهم بلفظ ”3 في واحد“ مؤكدة أن هذه الفئة تهاجمها وتهاجم أي أحد آخر، مشددة على أن هدفها ليس إرضاء هؤلاء وقالت: ”هذا ما كان ينقصني؛ إني أرضيهم“.

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