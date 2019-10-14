أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 14 أكتوبر 2019 الجيش خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية لهذا اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجز https://www.elyamnelaraby.com/426537/ صنعاء.. قائد القوات المشتركة يتفقد المرابطين في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/426539/ ماذا قال الزبيدي في الذكرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة ؟ https://www.elyamnelaraby.com/426540/ من "شبوة" اليمنية إلى "الحسكة" السورية.. الإخوان يعيدون بعث الإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/426543/ صعدة في أسبوع.. تقدم الجيش وإسقاط صاروخ إيراني وازدهار زراعة الحشيش https://www.elyamnelaraby.com/426544/ في ذكرى ثورة أكتوبر .. هادي يتمسك بالدولة الإتحادية ويشيد بجهود السعودية بشأن عدن https://www.elyamnelaraby.com/426545/ Advertisements اتفاق وشيك بين الحكومتين اليمنية والأمريكية يستهدف الميليشيات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/426555/ لحج .. إحباط محاولة تهريب مخدرات للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/426565/ حملة اختطافات حوثية لمواطنين ومسافرين في 5 محافظات https://www.elyamnelaraby.com/426569/ قوات موالية للإصلاح تقمع تظاهرة سلمية في نصاب بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/426580/ الداخلية تتراجع عن قرار صرف مرتبات منتسبيها https://www.elyamnelaraby.com/426591/ محفوظ: نأخذ الدروس من ثورة 14 أكتوبر لننطلق نحو الأمل المنشود https://www.elyamnelaraby.com/426602/ ألوية العمالقة تكشف حقيقة الخلافات مع قوات طارق في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/426612/

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