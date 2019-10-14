ألوية العمالقة تكشف حقيقة الخلافات مع قوات طارق في الساحل الغربي

الإثنين 14 أكتوبر 2019

ألوية العمالقة

الخليج 365

كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة، حقيقة الخلافات مع قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح .



وأستهجن امدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أصيل السقلدي، الأنباء التي نشرتها المواقع الأخبارية حول وجود خلافات بين العمالقة وقوات طارق عقب إتهام الأولى للثانية بسرقة أطقم وأسلحة من جبهة الساحل الغربي .

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وقال السقلدي، أن هذه الشائعات مغرضة تحاول النيل من القوات المشتركة في الساحل الغربي، وقال إن وراءها تنظيم الإخوان، للتأثير على المقاومة اليمنية في الساحل الغربي، حسب ما ذكر موقع "نيوزيمن" الإخباري.

ونفى السقلدي، صحة تلك الأنباء، وووصف مجمل تلك المزاعم في النشر المذكور بأنها "اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة" .

وقال "إن الحساب الذي اقتبست منه إحدى الصحف تلك التغريدات، حساب مزور تابع لجماعة الإخوان المسلمين"، نقلاً عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.