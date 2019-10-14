اجمل شاب سعودي في المملكة كلها يقدم على هذا العمل الفاضح ويشعل كل مواقع الاجتماعي ( شاهد صورة العمل الفاضح الذي قام به واوقعه في ورطة كبيرة )

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عدن - ياسمين التهامي - عادت أنباء مجددًا عن سجن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، المعروف باسم ”سهيل الجميل جدًا“، وذلك على خلفية صورة قيل إنها السبب في ذلك.

وكان ”سهيل“ قد نشر صورة له عبر حساباته في موقع التواصل ”تويتر“ ويظهر فيها بـ“شورت سباحة“ فقط، وفي وضعية استعراضية، أثارت استنكارًا بين متابعين.

وإثر الصورة، كشف نجم مواقع التواصل عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الاثنين، عن تعرضه للسجن، حيث أكد ”التقاطه صورة لنفسه وهو بسروال قصير على الشاطئ وتم ضبطه لهذا السبب“، لافتًا إلى أن ”الشرطة قامت بتغيير تهمته من مخالفة الذوق العام إلى جرائم معلوماتية“، مستنكرًا سجنه لمجرد أنه رغب في أن يعبر عن ”حريته“، على حد قوله.

وعلق مغرد يدعى ”عبدالله“ بالقول: ”هذي غلطته وهو يتحملها، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه“.

وانتقد ”عمر“: ”نطالب بتمديد سجنه خطير على المجتمع وعيناته نتمنى ان نحلقهم سهيل“.

فيما دافع آخرون عن سهيل، حيث علق مغرد يدعى ”ميشال“: ”تخيلوا أسجن واحد عشان شكله ما اعجبني؟ وأجي أحطها بشورته عشان لابس قصير عالبحر بعدين اتفشل من قضيتي وأحطها بالجرائم المعلوماتية؟“.

وكتب مغرد آخر: ”ما يضحك الا الي يقول عنه شاذ وهو تلقاه ما يصلي أصلا“.

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وكان سهيل قد تحدث مطلع العام الحالي، في مقابلة انتشرت عبر ”يوتيوب“، عن قضائه فترة في السجن، وذلك في حكم قضى بسجنه 3 سنوات، إثر انتشار صورة له مع شخص آخر في وضعية وُصفت بـ“المخلة“، وقال إنه لم يقض المدة كاملة في السجن وذلك لأنه حفظ القرآن، فتم إلغاء نصف مدة سجنه، ثم ثابر على سلوكيات محمودة أعفته من بقية المدة.

واستنكرت مغردة أخرى: ”معليش بالعقل انتِ توك خارج من قضايا والعين عليك تسوي تصرفات مستفزة لمجتمعنا اللي انتِ تعرفه ليش؟ ميولك مع نفسك لوحدك ولحد يقول سالفة شورت فقط ابدا مو سالفة شورت الادمي ذا يتصور صور بإيحاءات جنسية مقرفة ويبغى الدولة ما تملكه ولا تقرب منه!“.

يذكر أن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ”سهيل الجميل جدًا“ من مواليد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وهو مقيم في العاصمة الرياض، ويتابع حسابه في ”تويتر“ 170 ألف شخص.

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